BAINS DOUCHES: JUR Montbéliard, 3 mai 2022, Montbéliard.

BAINS DOUCHES: JUR Montbéliard

2022-05-03 – 2022-05-03

Montbéliard Doubs

Il y a des moments qui changent la vie. Parmi eux, la naissance d’un enfant, un événement qui avait marqué Il était fou, le quatrième album de JUR. “Pour le cinquième, tous les morceaux ont été écrits dans un temps très court et dans un moment de vie extrême”, explique Julien Vittecoq, cofondateur du groupe.

Et pour cause, Sangria a été initié au moment où la chanteuse Jur Domingo découvrait qu’elle était atteinte d’une maladie grave. Qu’on se rassure: non seulement elle va mieux, mais elle n’a rien perdu de sa capacité à susciter l’émotion.

Et comme l’univers musical de JUR ne ressemble à aucun autre, chaque nouvel album est une réjouissante plongée dans l’inconnu.

Ici, la voix grave et brûlante de l’artiste à l’accent catalan irradie dans des chansons entêtantes qui naviguent entre l’élégance folk de Leonard Cohen, les fêlures de Lhasa, la mélancolie un peu déglinguée d’Arno et le groove des Portshead. Aux confins de la pop et du rock se dessinent les contours d’une Sangria à la saveur intense, à la fois sombre et pleine de fraîcheur. Sur scène, l’énergie emporte le tout: on ne ressort pas indemne d’un concert de JUR. C’est un voyage dans un monde singulier et attachant où la musique est porteuse d’un élan vital.

Billetterie en ligne sur le site MA Scene Nationale

billetterie@mascene.eu +33 3 81 91 37 11 https://mascenenationale.eu/evenement/jur

Billetterie en ligne sur le site MA Scene Nationale

