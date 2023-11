Des lanternes contre l’oubli Bains des Pâquis Genève, 26 novembre 2023, Genève.

Des lanternes contre l’oubli Dimanche 26 novembre, 18h00 Bains des Pâquis CHF 0.-

Mise à l’eau de lanternes de couleur orange en mémoire des femmes victimes de féminicide.

Une lanterne pour chaque féminicide, soit pour chaque femme tuée en Suisse cette année. En présence de Nathalie Fontanet, Conseillère d’Etat, et d’Alfonso Gomez, Maire de Genève.

Elles sont déjà 13 victimes au 1er novembre 2023, plus 3 tentatives de féminicides, selon le site Stop Femizid * Rechercheprojekt Femizide in der Schweiz — Stop Femizid

Elles ont entre 18 et 79 ans et laissent un grand nombre d’orphelins et de cœurs brisés derrière elles. Pour rappel en Suisse, 58 femmes sont mortes entre 2020 et 2022, 24 ont réchappé à une tentative. Plus toutes celles qui n’ont rien dit !

Les Clubs Soroptimist Genève-Fondateur, Genève-Rhône, Nyon-Rolle et le Club Zonta Grand-Genève et Terre Sainte se mobilisent et participent ensemble aux campagnes 25 Novembre et Tous UNis pour oranger le monde, dans le but de sensibiliser au problème des violences liées au genre.

Selon les estimations de l’OMS, près d’une femme sur trois dans le monde a été exposée au cours de sa vie à de la violence physique ou sexuelle, le plus souvent, au sein du couple. Violence à l’encontre des femmes (who.int) Oranger le Monde : 4 choses à savoir – Le Mouvement (lemouvementfr.com) Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes | Nations Unies

INFORMATIONS PRATIQUES :

Organisé par les Cubs Soroptimist International Genève-Fondateur, Genève-Rhône, Nyon-Rolle et Zonta International Grand-Genève et Terre Sainte, avec le soutien du Canton de Genève, de la Ville de Genève et de ONU Femmes Genève.

Le dimanche 26 novembre, de 18h00 à 19h30

Lieu : jetée des Bains des Pâquis

Bains des Pâquis Quai du Mont-Blanc 30 Genève 1201 Les Pâquis Genève 00 41 22 732 29 74 https://www.bains-des-paquis.ch/ [{« type »: « email », « value »: « orangedaysge@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:orangedaysge@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T18:00:00+01:00 – 2023-11-26T19:30:00+01:00

2023-11-26T18:00:00+01:00 – 2023-11-26T19:30:00+01:00

DR