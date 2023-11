JAZZ A TOUS LES ETAGES Bains des Pâquis Genève, 25 novembre 2023, Genève.

JAZZ A TOUS LES ETAGES Samedi 25 novembre, 16h00 Bains des Pâquis OFFERT

« JAZZ A TOUS LES ETAGES » pour célébrer notre demi-siècle , dès 16 h la maison ouvre ses portes est ses nombreux étages à de multiples évènements tels que : concerts, lectures, projections, exposition, stages, histoires, repas et autres ..

Aussi pour faire découvrir les multiples facettes de notre association, témoigner du chemin parcouru et des pistes futures , toujours en mettant en avant ce qui nous lie et nous anime : Les musiques improvisées et le jazz .

Le programme de cette journée est en préparation.

Bains des Pâquis Quai du Mont-Blanc 30 Genève 1201 Les Pâquis Genève 00 41 22 732 29 74 https://www.bains-des-paquis.ch/

2023-11-25T16:00:00+01:00 – 2023-11-25T21:00:00+01:00

AMR