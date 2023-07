Visite « Le thermalisme à Bourbon-Lancy » Bains de l’hôpital d’Aligre Bourbon-Lancy Catégories d’Évènement: Bourbon-Lancy

Saône-et-Loire Visite « Le thermalisme à Bourbon-Lancy » Bains de l’hôpital d’Aligre Bourbon-Lancy, 17 septembre 2023, Bourbon-Lancy. Visite « Le thermalisme à Bourbon-Lancy » Dimanche 17 septembre, 11h00, 14h30, 16h30 Bains de l’hôpital d’Aligre Dans la limite des places disponibles. Réservation en ligne auprès de l’Office de tourisme et du thermalisme de Bourbon-Lancy. La promenade dans le parc est l’occasion de (re)découvrir l’histoire pluriséculaire du thermalisme à Bourbon-Lancy. Connues dès l’Antiquité, les eaux de Bourbon-Lancy connaissent un regain d’intérêt au XVIe siècle. L’établissement thermal et le grand hôtel témoignent encore aujourd’hui de l’essor de la station au XIXe siècle.

Les visites sont conduites par un chargé de recherche du service de l’Inventaire général du patrimoine culturel de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Départ à 11h, 14h30 et 16h30 des Bains de l’hôpital d’Aligre (durée d’environ 1h). Bains de l’hôpital d’Aligre Bourbon-Lancy, allée d’Aligre Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/jep-2023-le-thermalisme-a-bourbon-lancy »}] Établissement thermal dit « bains de l’hôpital d’Aligre ». Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 © P. -M. Barbe-Richaud – Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

