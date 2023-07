Exposition « Le patrimoine du thermalisme en Bourgogne-Franche-Comté » Bains de l’hôpital d’Aligre Bourbon-Lancy, 17 septembre 2023, Bourbon-Lancy.

Exposition « Le patrimoine du thermalisme en Bourgogne-Franche-Comté » Dimanche 17 septembre, 10h00 Bains de l’hôpital d’Aligre Entrée libre

Présentée dans les anciens bains de l’hôpital d’Aligre, l’exposition est l’occasion de découvrir la diversité du patrimoine du thermalisme en Bourgogne-Franche-Comté. À la veille de la Première Guerre mondiale, ce territoire compte onze stations, des bords de la Loire jusqu’aux massifs du Jura et des Vosges. Il est marqué par la coexistence de grands établissements comme ceux de Bourbon-Lancy et de Luxeuil-les-Bains, dont la réputation attire les curistes dès la Renaissance, et d’établissements plus récents qui témoignent de la « fièvre thermale » du milieu du XIXe siècle.

Cette exposition est conçue par le service de l’Inventaire général du patrimoine culturel de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Bains de l’hôpital d’Aligre Bourbon-Lancy, allée d’Aligre Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Établissement thermal dit « bains de l’hôpital d’Aligre ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© P.- M. Barbe-Richaud, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine