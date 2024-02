BAINS DE FORÊT ET DE SONS AU PARC DU CHÂTEAU DU MARTREIL Le Martreil Chemillé-en-Anjou, dimanche 18 août 2024.

BAINS DE FORÊT ET DE SONS AU PARC DU CHÂTEAU DU MARTREIL Le Martreil Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Une immersion dans la nature pour (r)éveiller vos sens au contact du monde végétal et du son au parc du Château du Martreil.

La nature et la vibration du son apaisent le corps et l’esprit, permettent le lâcher prise et la conscience de l’instant présent, libèrent le stress et équilibrent l’émotionnel.

Nous vous invitons à une marche contemplative, en prenant conscience de votre respiration, des couleurs, des parfums, du silence … en touchant la mousse verte, l’humus odorant … en ralentissant le rythme, pieds nus … en s’adossant à un arbre, en écoutant les sons les yeux fermés …

Nous prendrons le temps d’échanger en toute liberté sur nos ressentis …

Une pause pour revenir à l’essentiel !

Les bénéfices pour la santé le sommeil, la confiance en soi, le lâcher prise, la concentration, la mémoire, le stress, l’angoisse, le burn out, le cœur, l’immunité, les douleurs, l’inflammation …

Le parc du château du Martreil vous accueille au cœur des Mauges en Anjou, parc d’une trentaine d’hectares composé d’arbres rares et exotiques, d’un étang, de bosquets et de prairies.

Possibilité de constituer votre groupe et de réserver une date auprès de Franck Remaud.

Prestation financière libre avec un minimum de 20 euros pour 4h et 30 euros pour 6h.

Une offre accessible et équitable au plus grand nombre. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-18 14:00:00

fin : 2024-08-18 18:00:00

Le Martreil Château du Martreil

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire franckremaud@sfr.fr

