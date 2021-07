Saint-Michel-sur-Orge Parc Jean Villar Essonne, Saint-Michel-sur-Orge Bain Sonore Parc Jean Villar Saint-Michel-sur-Orge Catégories d’évènement: Essonne

Saint-Michel-sur-Orge

Bain Sonore Parc Jean Villar, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Saint-Michel-sur-Orge. Bain Sonore

Parc Jean Villar, le jeudi 15 juillet à 19:00

Bain Sonore trouve son inspiration dans la culture amérindienne, dans les sweat lodges, ces huttes permettant de se connecter aux éléments eau, terre, feu et air. Ce concert immersif tente une symbiose sonore entre artistes et publics autour du lâcher-prise, de la détente et du voyage intérieur. Parc Jean Villar 16 rue de l’Église 91240 Saint-Michel-sur-Orge Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T19:00:00 2021-07-15T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Saint-Michel-sur-Orge Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc Jean Villar Adresse 16 rue de l'Église 91240 Saint-Michel-sur-Orge Ville Saint-Michel-sur-Orge lieuville Parc Jean Villar Saint-Michel-sur-Orge