Bain sonore et vibratoire S Kale 64 : Escales Yoga & Soins de Soi Saint-Jean-de-Luz, samedi 27 janvier 2024.

Bain sonore et vibratoire S Kale 64 : Escales Yoga & Soins de Soi Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Un moment unique pour se libérer des fluctuations du mental et laisser agir les sons et vibrations.

Dénouer les tensions physiques, émotionnelles, énergétiques pour laisser place à un sentiment de paix intérieure, de joie et d’amour.

Bols tibétains, gong, tambour, chant et carillons seront mes alliés de Coeur pour un voyage intérieur que chacun vivra individuellement.

Vous serez guidés par l’écoute, vers un état de méditation profonde, un processus d’auto-guérison.

Ce soin par les sons, rythmes, vibrations et ondes des instruments restaure un équilibre par la libération du stress, des tensions et des blocages du quotidien … Au travers des liquides en nous, il stimule les flux sanguin et énergétique, créant un sentiment d’harmonie dans l’ensemble de l’Être.

Chaque voyage est unique, je vous invite à vous offrir cette expérience.

Au plaisir de vous accompagner.

S Kale 64 : Escales Yoga & Soins de Soi 465 Chemin d’Aguerria

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 18:00:00

fin : 2024-01-27 19:00:00



