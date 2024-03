Bain sonore et relaxation collective grâce aux bols Tibétains. Cabinet Clairette Letourneau Semoy, dimanche 17 mars 2024.

Bain sonore et relaxation collective grâce aux bols Tibétains. Les ondes vibratoires des bols Tibétains, du gong apportent de l’apaisement, de lâcher prise total, de soulagement des douleurs, de libération des émotions récentes / profondes sur certaines personnes Dimanche 17 mars, 11h00 Cabinet Clairette Letourneau Sur réservation

Tu ressens des fatigues récurrentes? tu souffres de l’insomnie? tu n’arrives à lâcher prise? tu es angoissé(e)? anxieux(se)? tu es stressé(e)? Tu souffres des douleurs articulaires? tu as besoin de prendre du temps pour toi pour sortir de cette course à la montre de ta vie quotidienne?

Rejoins moi le 17 MARS à 11H sur Semoy pour un BAIN SONORE. Tu vas ressentir immédiatement des bienfaits pendant et après ma séance.

Les ondes vibratoires apportent de l’apaisement, de lâcher prise total, de soulagement des douleurs, de libération des émotions récentes et profondes sur certaines personnes.

Cette méthode est déjà validé par mes clients et prouvé scientifiquement que cela apporte du bien-être.

Pourquoi ça marche?

Notre corps est composé majoritairement d’eau, le fait de faire vibrer les instruments vibratoires permettent d’aller au plus profond de nos cellules et aident à mieux circuler le sang, la lymphe et l’énergie dans le corps.

TARIF: 25€

Durée: 1H

Cabinet Clairette Letourneau 90 route de Saint Jean de Braye 45400 Semoy Semoy 45400 Loiret Centre-Val de Loire

