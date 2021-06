Bain sonore Bellême, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Bellême.

Bain sonore 2021-07-14 17:30:00 17:30:00 – 2021-07-14 18:30:00 18:30:00

Bellême Orne Bellême

Bain sonore – Séance de relaxation profonde

Les sons et les vibrations émises par les instruments, notamment ceux des bols tibétains, agissent sur le corps et le mental et ramènent à un état d’équilibre. Une expérience unique de lâcher prise, de détente et d’harmonisation de l’énergie globale.

delphinecorbin@yogaclinique.fr +33 6 37 71 74 15

dernière mise à jour : 2021-06-24 par CdC des Collines du Perche Normand