Bain sonore aux Chapelains Saint-André-et-Appelles, 25 juin 2022, Saint-André-et-Appelles.

Bain sonore aux Chapelains Saint-André-et-Appelles

2022-06-25 – 2022-06-25

Saint-André-et-Appelles 33220 Saint-André-et-Appelles

BAIN SONORE SAMEDI 25 juin 2022 AUX CHAPELAINS

Animé par Ïéronimus et Christian Delbos

20h30 Ïéronimus et Christian réunissent leurs vibrations pour vous proposer un voyage sonore sacréd’inspiration tibétaine intitulé « Aspiration »

Le chant diphonique de Ïéronimus vient danser avec les instruments intuitifs ( gongs, flûtes amérindiennes, tambour océan, trompe tibétaine, fujara, etc…) de Christian.

Offrez-vous un moment unique pour vous déposer en présence.

Pour voyager confortablement prévoyez : tapis de sol, 2 couvertures, petit oreiller, masque pour les yeux et une bouteille d’eau.

Renseignements et inscription souhaitée auprès de Christian : 06.99.38.63.27

Tous les renseignements sur les activités des Chapelains sur : http://www.leschapelains.org

Les Chapelains

Saint-André-et-Appelles

