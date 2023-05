ÉMERGÉES de Charlène Dosio et Isabelle Hautefeuille Bain public Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

ÉMERGÉES de Charlène Dosio et Isabelle Hautefeuille

Samedi 10 juin, 16h30
Bain public

Gratuit

Des plages de Larache, à Taghazout, en passant par Casablanca, des marocaines dévalent les vagues de la côte atlantique. Âgées de 17 à 28 ans, elles sont toutes animées d'une même passion pour le surf et assument fièrement leur mode de vie.

Bain public
24 rue des halles 44600 Saint-Nazaire
Saint-Nazaire 44600 Centre Halles
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

