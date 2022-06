Bain des dames

2022-07-07 11:30:00 – 2022-07-07 Le Comité de Quartier de Saint-Quay perpétue la tradition du Bain des Dames, un rendez-vous iodé qui marque le début de la saison estivale. Ouvert à toutes. Le Comité de Quartier de Saint-Quay perpétue la tradition du Bain des Dames, un rendez-vous iodé qui marque le début de la saison estivale. Ouvert à toutes. dernière mise à jour : 2022-06-23 par

