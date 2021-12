Bain de Noël à Martigues Martigues, 18 décembre 2021, Martigues.

Bain de Noël à Martigues

2021-12-18

Martigues Bouches-du-Rhône

Les plus courageux se verront offrir une soupe à l’oignon après leur bain.



Une belle initiative pour se rassembler en cette fin d’année et vivre une expérience unique. Au bord de l’étang de Berre, la plage de Ferrières est située en centre-ville. Tous en maillot et à l’eau !

A Martigues aussi, nous fêtons Noël comme il se doit avec un bain d’hiver.

Les Rameurs Vénitiens vous donnent rendez-vous sur la plage de Ferrières pour un bain de Noël à 11h30.

rameursvenitiens@hotmail.fr +33 6 36 93 42 83

Plage de Ferrières centre-ville 11, rue du Colonel Fabien Martigues

