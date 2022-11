BAIN DE NOËL 2022 Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Palavas-les-Flots De 9h à 13 h Bain en maillot au profit du Téléthon- Plage Rive Gauche en face du Centre Nautique Pierre Ligneul – Infos: 04 67 86 60 43 ou contact@aqua-love.com De 9h à 13 h Bain en maillot au profit du Téléthon- Plage Rive Gauche en face du Centre Nautique Pierre Ligneul – Infos: 04 67 86 60 43 ou contact@aqua-love.com contact@aqua-love.com +33 4 67 86 60 43 Palavas-les-Flots

