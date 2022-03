Bain de nature Seignosse, 26 avril 2022, Seignosse.

Bain de nature Seignosse

2022-04-26 14:30:00 – 2022-04-26 16:30:00

Seignosse Landes

5 5 EUR Prenez une profonde inspiration pour vous offrir une véritable parenthèse de bien-être et de reconnexion à la nature unique.

Vous n’avez qu’à vous laisser guider dans cette aventure qui est une initiation à la sylvothérapie pour découvrir tous les bienfaits des bains de forêt.

Un moment pour revenir à soi, à l’instant présent et à l’essentiel.

Seul, entre amis ou en famille venez partager ce moment sur un des plus jolis sentiers de la forêt de Seignosse.

De 14h30 à 16h30.

Tout public, à partir de 6 ans.

Tarifs : 18€ adulte, 5€ pour les enfants de 6 ans à 12 ans.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

RDV au départ du sentier vert.

Nombre de place limité.

Cet atelier fait appel à différentes techniques des approches dites « sensibles » de reconnexion à la nature ainsi que des techniques de l’école de la forêt. C’est un moment pour revenir à l’essentiel et vivre une expérience unique dans la forêt de Seignosse.

