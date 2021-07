Bartherans Bartherans Bartherans, Doubs Bain de nature – Rêve’elle Bartherans Bartherans Catégories d’évènement: Bartherans

Doubs

Bain de nature – Rêve’elle Bartherans, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Bartherans. Bain de nature – Rêve’elle 2021-07-10 – 2021-07-10 18, rue des noisetiers 18 rue des noisetiers, Bartherans

Bartherans Doubs Bartherans EUR 40 Cercle de femmes nomades en forêt. Lors d’une balade accompagnée en forêt, s’accorder un moment pour soi, pour se ressourcer avec l’énergie des arbres et calmer son mental dans le silence. Rituels de connexion avec la nature.

Sur réservation. Prévoir repas tiré du sac. florence-nicolas@live.fr Cercle de femmes nomades en forêt. Lors d’une balade accompagnée en forêt, s’accorder un moment pour soi, pour se ressourcer avec l’énergie des arbres et calmer son mental dans le silence. Rituels de connexion avec la nature.

Sur réservation. Prévoir repas tiré du sac. dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bartherans, Doubs Étiquettes évènement : Autres Lieu Bartherans Adresse 18, rue des noisetiers 18 rue des noisetiers, Bartherans Ville Bartherans lieuville 47.04193#5.92831