Bain de Nature La Forest-Landerneau, mardi 16 avril 2024.

Bain de Nature La Forest-Landerneau Finistère

Le Bain de Nature est une parenthèse, un espace, pour se reconnecter à son corps et à l’ensemble du vivant.

De courtes marches lentes et silencieuses invitent à éprouver la beauté des couleurs, à accueillir le sentiment océanique, à faire face à la mer, à se plonger parmi les arbres, à écouter l’histoire des pierres…

Des temps de parole, des méditations guidées, ont lieu en toute bienveillance, sans jugement, sans avis.

Le bain de Nature accompagne notre évolution dans la connaissance profonde de soi et élargit notre regard sur la vie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 10:00:00

fin : 2024-04-16 12:00:00

parking de la grève du château

La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne marchonsrespirons@gmail.com

L’événement Bain de Nature La Forest-Landerneau a été mis à jour le 2024-03-25 par OT LANDERNEAU DAOULAS