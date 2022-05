Bain de nature, 5 juillet 2022, .

Bain de nature

2022-07-05 15:00:00 – 2022-07-05 17:00:00

Et si vous preniez une profonde respiration en famille ?

Respirer, prendre le temps de rentrer en contact avec la nature et partager un moment rien qu’à vous, qui renforce vos liens autrement. Cet atelier fait appel à différentes techniques des approches dites « sensibles » de reconnexion à la nature ainsi que des techniques de l’école de la forêt.

C’est un moment pour revenir à l’essentiel et vivre une expérience unique avec votre famille dans la forêt de Seignosse.

De 15h à 17h.

Tout public, à partir de 6 ans.

Tarifs : 21€ adulte, 6€ pour les enfants de 6 ans à 11 ans inclus.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

RDV au départ du sentier vert.

Nombre de place limité.

Cet atelier fait appel à différentes techniques des approches dites « sensibles » de reconnexion à la nature ainsi que des techniques de l’école de la forêt. C’est un moment pour revenir à l’essentiel et vivre une expérience unique avec votre famille dans la forêt de Seignosse.

Et si vous preniez une profonde respiration en famille ?

Respirer, prendre le temps de rentrer en contact avec la nature et partager un moment rien qu’à vous, qui renforce vos liens autrement. Cet atelier fait appel à différentes techniques des approches dites « sensibles » de reconnexion à la nature ainsi que des techniques de l’école de la forêt.

C’est un moment pour revenir à l’essentiel et vivre une expérience unique avec votre famille dans la forêt de Seignosse.

De 15h à 17h.

Tout public, à partir de 6 ans.

Tarifs : 21€ adulte, 6€ pour les enfants de 6 ans à 11 ans inclus.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

RDV au départ du sentier vert.

Nombre de place limité.

dernière mise à jour : 2022-05-21 par