Bain de lectures

Bain de lectures, 1 juillet 2022, . Bain de lectures

2022-07-01 14:30:00 – 2022-08-31 16:30:00 Cabine de plage ouverte à tous, avec une sélection de livres (magazines, BD, romans, documentaires, albums, presse…) à découvrir, confortablement installé dans un transat. mediatheque@ville-merslesbains.fr +33 2 35 50 08 46

