Côtes-d’Armor Plérin Avis aux courageux et amateurs de sensations fortes ! Pour le changement d’année, mouillez-vous et plongez dans les eaux de La Manche sur la plage de Tournemine ! +33 2 96 79 82 00 Rue de Tournemine Plage de Tournemine Plérin

