Bain de jouvence en forêt de Crécy

Bain de jouvence en forêt de Crécy, 6 juin 2022, . Bain de jouvence en forêt de Crécy

Nous cheminerons, baignés dans le cocon forestier, en marche d'ouverture du coeur, au contact du souffle, les sens en éveil. Des haltes permettront de se reconnecter à la nature et à notre Être : Ecouter, ancrer et mettre en mouvement le corps, bercés par le doux chant de la forêt, Expérimenter de nouvelles sensations sylvestres, Vivre au rythme d'une fougère, … ! Nous nous relierons à nos amis les arbres en profonde gratitude pour le cadeau de leur présence.

