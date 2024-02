Bain de gongs Saint-Estèphe, samedi 30 mars 2024.

Bain de gongs Saint-Estèphe Dordogne

Bain sonore relaxant et intense aux sons des gongs.

Apporter deux grandes couvertures chaudes et un tapis de sol.

Le gong est un instrument ancestral, d’une richesse harmonique exceptionnelle.

Pendant ce voyage intérieur, vous serez confortablement allongés, aucun effort n’étant nécessaire pour profiter pleinement d’un voyage sonore à la fois relaxant et riche en émotions.

Tarif 15€. Durée 1h30. Réservation obligatoire.

Organisé par la Gymnastique Volontaire de Piégut-Pluviers. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 18:00:00

fin : 2024-03-30

Salle des fêtes

Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine gymvolontairepiegut@gmail.com

L’événement Bain de gongs Saint-Estèphe a été mis à jour le 2024-02-02 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin