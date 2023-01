Bain de Gong Traditionnel Pierrefitte-Nestalas Pierrefitte-Nestalas Pierrefitte-Nestalas Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Pierrefitte-Nestalas

Bain de Gong Traditionnel Pierrefitte-Nestalas, 19 février 2023, Pierrefitte-Nestalas Pierrefitte-Nestalas. Bain de Gong Traditionnel 2 Avenue Jean Moulin Le Refuge PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées Le Refuge 2 Avenue Jean Moulin

2023-02-19 18:30:00 18:30:00 – 2023-02-19 20:00:00 20:00:00

Le Refuge 2 Avenue Jean Moulin

Pierrefitte-Nestalas

Hautes-Pyrénées Pierrefitte-Nestalas EUR 15 Véritable immersion dans les vibrations du gong pour une expérience unique et individuelle de purification et de transformation.

(Calme le mental, les tensions du corps, libere les blocages émotionnels, stimule les énergies…),

Prévoir couverture chaude, tenue souple, (tapis sur place), bouteille d’eau, pas d’appareil auditif pendant la séance.

Arrivée 10 mns avant. Ancien rituel issu de la tradition Kundalini Yoga, selon l’enseignement de Yogi Bajhan. +33 6 44 95 51 60 https://www.lerefuge65.fr/ Le Refuge 2 Avenue Jean Moulin Pierrefitte-Nestalas

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Pierrefitte-Nestalas Autres Lieu Pierrefitte-Nestalas PIERREFITTE-NESTALAS Adresse Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées Le Refuge 2 Avenue Jean Moulin Ville Pierrefitte-Nestalas Pierrefitte-Nestalas lieuville Le Refuge 2 Avenue Jean Moulin Pierrefitte-Nestalas Departement Hautes-Pyrénées

Bain de Gong Traditionnel Pierrefitte-Nestalas 2023-02-19 was last modified: by Bain de Gong Traditionnel Pierrefitte-Nestalas Pierrefitte-Nestalas PIERREFITTE-NESTALAS 19 février 2023 2 Avenue Jean Moulin Le Refuge PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées Pierrefitte-Nestalas Pierrefitte-Nestalas, Hautes-Pyrénées

Pierrefitte-Nestalas Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées