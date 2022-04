Bain de Gong Tergnier Tergnier Catégories d’évènement: 02700

Venez vivre une expérience unique et sensorielle d'un bain de gong le samedi 18 juin à 12h30 et à 17h15 à la Médiathèque de Tergnier. Un moment en toute intimité, relaxant et revitalisant qui invite à vous laisser immerger par le courant sonore et vibratoire de cet instrument envoûtant. Dès 16 ans.

Gratuit, sur réservation au 03 23 37 25 26

Gratuit, sur réservation au 03 23 37 25 26 Venez vivre une expérience unique et sensorielle d’un bain de gong le samedi 18 juin à 12h30 et à 17h15 à la Médiathèque de Tergnier. Un moment en toute intimité, relaxant et revitalisant qui invite à vous laisser immerger par le courant sonore et vibratoire de cet instrument envoûtant. Dès 16 ans.

Gratuit, sur réservation au 03 23 37 25 26 +33 3 23 37 25 26 Venez vivre une expérience unique et sensorielle d’un bain de gong le samedi 18 juin à 12h30 et à 17h15 à la Médiathèque de Tergnier. Un moment en toute intimité, relaxant et revitalisant qui invite à vous laisser immerger par le courant sonore et vibratoire de cet instrument envoûtant. Dès 16 ans.

Gratuit, sur réservation au 03 23 37 25 26 Pixabay

