Bain de gong & dégustation Saint-Seurin-de-Cadourne, 28 août 2021, Saint-Seurin-de-Cadourne.

Bain de gong & dégustation 2021-08-28 17:40:00 – 2021-08-28 19:00:00 Route de Mapon Château Lapeyreyre

Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde Saint-Seurin-de-Cadourne

EUR 15 Venez découvrir et vous détendre lors d’un bain sonore grâce aux vibrations du gong.

Dans le cadre idyllique du Château Lapeyreyre, laissez-vous porter par les vibrations, le gong libère et chasse les tensions physiques et mentales.

Séance suivie d’une dégustation des vins de la propriété.

+33 6 88 68 83 14

cultive ta joie

dernière mise à jour : 2021-08-13 par OT Médoc-Vignoble