2022-05-03 18:15:00 – 2022-05-03 19:30:00

Laon Aisne

15 15 Expérience unique, l’association “Le Champ des Gongs” propose une relaxation profonde au son du Gong, appelé Bain de Gong.

Magnifiquement apaisant, le bain de gong est un excellent moyen pour se détendre et se “réinitialiser”. L’intention est de transmettre l’amour, la paix et la douceur des sons. Une transformation peut se produire rapidement pour entrer en équilibre après une journée ou une semaine chargée ou simplement améliorer son humeur, éliminer une énergie bloquée. Se connecter à son propre son, à sa vibration originelle et votre corps plonge dans une détente profonde …

RV en compagnie de Pascale dans les locaux de l’ESCAL de 18h15 à 19h30 ! (venir en tenue souple, avec une à deux couvertures chaudes et une bouteille d’eau / tapis sur place)

lechampdesgongs@gmail.com +33 6 50 78 90 55

Pascale Cuvillier

Laon

