Bain de Forêt Sylvothérapie Nocturne/Pleine Lune, 15 juillet 2022, .

Bain de Forêt Sylvothérapie Nocturne/Pleine Lune



2022-07-15 – 2022-07-15

Dans la forêt de coat mez à la Forêt Landerneau ????

Je vous propose de vous accorder un temps pour vous, pour vous reconnecter à la nature, aux énergies de la forêt, de la lune, vivre l’instant présent et lâcher prise.

Retrouver un calme intérieur, une sérénité, apprendre à mieux vous connaître, être mieux aligné avec vous même

ce que la forêt peut vous apporter :

– détente du corps, de l’esprit

– amélioration de la qualité du sommeil

– renforcement de la confiance en soi et la concentration

– renforcement du système immunitaire

– réduction du stress

Et peut-être plus encore !

La séance se déroule ainsi :

– ancrage

– marche consciente

– méditations guidées

– éveil des sens

– rencontre avec les arbres autrement

– des temps de partages et d’échanges

Séance de groupe : de 20h à 23h : 40e

Je serais ravie de vous guider lors de cette belle expérience.

À très vite !

Myriam Guyomard

