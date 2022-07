Bain de Forêt – Sylvothérapie, 20 juillet 2022, .

Bain de Forêt – Sylvothérapie



2022-07-20 – 2022-07-20

EUR Bénéficiez des bienfaits de la sylvothérapie, reconnectez-vous à vous-même et à la Nature au cœur de la forêt landaise

La sylvothérapie est une pratique de bien-être et de gestion du stress permettant de bénéficier des bienfaits des arbres pour prévenir certaines pathologies et traiter des maux d’ordre psycho-physio-émotionnels. Ses bienfaits ont été mesurés et sont reconnus : baisse du stress, amélioration de la tension artérielle, augmentation des défenses immunitaires, action positive sur le système nerveux et les voies respiratoires…

Une expérience sensorielle hors du temps pour se reconnecter à Soi et à la Nature

