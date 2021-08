Cauterets Cauterets Cauterets, Hautes-Pyrénées Bain de forêt sur les hauteurs de Cauterets Cauterets Cauterets Catégories d’évènement: Cauterets

Hautes-Pyrénées

Bain de forêt sur les hauteurs de Cauterets Cauterets, 19 août 2021, Cauterets. Bain de forêt sur les hauteurs de Cauterets 2021-08-19 10:00:00 – 2021-08-19 12:00:00 CAUTERETS Avenue du Dr Domer

Cauterets Hautes-Pyrénées Marche douce et relaxante en forêt avec Christine Buisan : – oxygénation intense et bénéfique,

– se reconnecter : à soi même et à la nature

– apaiser le mental, stimuler l’énergie vitale Participation : 12 € / personne

Réservations au 06.61.32.00.61 +33 6 61 32 00 61 dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Cauterets, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Cauterets Adresse CAUTERETS Avenue du Dr Domer Ville Cauterets lieuville 42.88925#-0.11213