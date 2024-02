Bain de forêt Sparsbach, dimanche 2 juin 2024.

Suivez Manuela pour vivre une immersion dans la forêt des Vosges du Nord et retrouver le contact de ses origines au travers d’une expérience authentique, intime et transformante. S’émerveiller, toucher, pour aiguiser sa sensibilité au vivant et bénéficier des précieuses ressources de l’écosystème forestier.

Le bain de forêt, l’émotion au coeur de l’expérience

Toucher, sentir, s’émouvoir au contact du vivant. Le bain de forêt est une expérience intime et transformante qui va au delà du simple moment de bien-être en vous reliant à la source même de l’humanité au coeur de la forêt des Vosges du Nord. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 09:30:00

fin : 2024-06-02 11:30:00

1 Chemin de la forêt

Sparsbach 67340 Bas-Rhin Grand Est mpeschmann.sophrologue@gmail.com

