Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire Bellevigne-en-Layon EUR 35 Vous aimez la Nature, elle vous ressource. Vous êtes en quête de réveiller votre énergie de vie et de tisser du lien avec le vivant en vous et autour de vous ? Le Shinrin Yoku ou « bain de forêt » est une approche de reconnexion avec la Nature toute entière dont les effets bénéfiques sont reconnus au Japon depuis les années 80 : réduire le niveau stress, renforcer l’immunité, éveiller au sentiment d’apaisement et de joie, à l’état de gratitude, … C’est une pratique de pleine conscience, où la lenteur et le silence sont de mise pour s’imprégner de l’atmosphère de la Nature.

Tout au long de la séance je vous propose des « invitations » sensorielles, contemplatives, créatives, ponctuées de temps de partage des ressentis de chacun. A l’occasion de la Journée mondiale de l’Eau, c’est un plaisir de vous guider dans une connexion sensible avec l’eau, dans un lieu préservé sur les coteaux du Layon. Groupe de 4 à 8 personnes.

Le lieu de rendez-vous est communiqué à l'inscription.

