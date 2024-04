Bain de forêt Sermamagny, dimanche 5 mai 2024.

Séances se déroulant en pleine nature, le bain de forêt, tel qu’abordé par Forêt En Tous Sens, offre la possibilité de se rapprocher de la nature en lâchant prise. En pleine conscience, s’extraire du train-train quotidien en mettant de côté toutes les tensions et les questions qui encombrent l’esprit, ressentir les différentes sensations de son corps, s’imprégner de l’atmosphère de la forêt par le biais d’invitations sensorielles et ludiques. Une alternance très douce de marche lente et d’invitations à des jeux sensoriels. L’objectif est de bénéficier de l’atmosphère apaisante de la forêt. Dès 8 ans

Début : 2024-05-05 14:00:00

fin : 2024-05-05 17:30:00

Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

