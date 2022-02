BAIN DE FORÊT SE RESSOURCER, SE RECONNECTER SE RETROUVER Laval, 13 février 2022, Laval.

BAIN DE FORÊT SE RESSOURCER, SE RECONNECTER SE RETROUVER

2022-02-13

Laval Mayenne

EUR 20 Grâce à des focus simples vous allez découvrir les merveilles que la nature vous apporte pour un moment de SERENITE. Au fur et à mesure d’une marche lente, d’une RESPIRATION en conscience et d’une mise en exergue de vos 5 sens, vous sentez votre corps se DETENDRE et vos pensées s’APAISENT, vous vous RECONNECTEZ à vous-même.

Vous êtes à l’écoute profonde de votre corps pour un LACHER PRISE total. Cette expérience sensorielle se termine en laissant émerger une PAIX intérieure et des émotions POSITIVES le temps d’une connexion à l’arbre dont je vous indique la meilleure façon d’y parvenir.

Durant cette matinée, vous allez vous laissez guider pour évacuer le stress de votre vie trépidante et retrouver une sérénité.

contact@bienhetreenforet74.fr +33 067814675

