BAIN DE FORÊT Sarreguemines, samedi 1 juin 2024.

BAIN DE FORÊT Sarreguemines Moselle

Samedi

En partenariat avec le Parc Naturel régional des Vosges du Nord

Toucher, sentir, s’émouvoir au contact du vivant, le bain de forêt est une expérience intime et transformante, qui va au-delà du simple moment de bien-être en vous reliant aux sources mêmes de l’humanité et de son environnement naturel. Cette session d’immersion forestière vous invite à ressentir les bienfaits de l’expérience directe avec l’écosystème forestier, en réduisant la charge mentale et le stress, en régulant le rythme cardiaque, en améliorant la qualité du sommeil ou en stimulant le système immunitaire. Autant de bénéfices que vous découvrirez au travers d’exercices simples et ludiques axés sur la stimulation sensorielle et la mise en contact avec la terre. Par l’intense mobilisation de vos sens et de votre mémoire affective, cette sortie au cœur de la forêt sera également une occasion unique pour retrouver vos valeurs essentielles et réajuster votre interaction avec la nature.

Pour cette sortie, il vous faudra une tenue adaptée à la météo, des chaussures facilement déchaussables et éventuellement une bouteille d’eau.

RDV au parking de la tranchée du Moulin (entrée face au Super U).

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 14:00:00

fin : 2024-06-01 17:00:00

Forêt du Bucholz

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est contact.med@agglo-sarreguemines.fr

