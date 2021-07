Bain de forêt Saint-Sève, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Saint-Sève.

Bain de forêt 2021-07-20 – 2021-07-20 Ô Jardin des Kamis Lieu-dit Marcha

Saint-Sève Gironde Saint-Sève

Exploration sensorielle et méditative … au milieu des arbres … En immersion dans les 50 ha du domaine forestier protégé de Blasimon, ce bain de forêt est inspiré de la pratique traditionnelle japonaise du Shinrin Yoku. Vous découvrirez une forme naturelle de lâcher prise et, soutenu.e et accompagné.e par la forêt, vous serez amené.e à vous relaxer pour vous (re-)connecter à vous-même. Pendant 2 heures, nous alternerons différentes approches pour descendre en douceur vers une zone intime de notre personne. Il y aura peu de marche, mais de la connexion, des pratiques respiratoires, une recherche de synchronisation avec le vivant qui nous entoure.

Inscription obligatoire sur www.ojardindeskamis.fr (page calendrier). Adultes uniquement, 8 personnes max.

+33 6 51 47 09 40

jardin des kamis

