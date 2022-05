Bain de forêt Saint-Gilles-Vieux-Marché Saint-Gilles-Vieux-Marché Catégories d’évènement: 22530

Saint-Gilles-Vieux-Marché 22530 Saint-Gilles-Vieux-Marché Un moment pour se resourcer en forêt…venez prendre un bain de forêt et découvrir les bienfaits du contact avec les arbres. Marches conscientes, exercices de respiration selon l'approche coach-respiration (JM Defossez). Immersions sensorielles guidées. identiterre22@gmail.com +33 6 82 37 81 48 http://www.identiterre.fr/

