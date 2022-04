Bain de forêt Rethondes, 15 mai 2022, Rethondes.

Bain de forêt Rethondes

2022-05-15 09:15:00 – 2022-05-15 12:00:00

Rethondes Oise Rethondes

25 25 Partez avec Christian, guide et formateur de bain de forêt.

“Fréquenter la nature quotidiennement nous apaise et nous soigne.”

Il vous amènera au cours de cette séance à vous reconnecter à vous mêmes, aux autres et à la nature, c’est le triple lien.

Pensez à prévoir vêtements longs, bras et jambes, pour se prémunir des insectes (moustiques et tiques). Prévoir aussi, au cas où un vêtement de pluie au cas et un sac à dos avec de l’eau.

A partir de 16 ans.

Infos et réservations à l’Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise.

Partez avec Christian, guide et formateur de bain de forêt.

“Fréquenter la nature quotidiennement nous apaise et nous soigne.”

Il vous amènera au cours de cette séance à vous reconnecter à vous mêmes, aux autres et à la nature, c’est le triple lien.

Pensez à prévoir vêtements longs, bras et jambes, pour se prémunir des insectes (moustiques et tiques). Prévoir aussi, au cas où un vêtement de pluie au cas et un sac à dos avec de l’eau.

A partir de 16 ans.

Infos et réservations à l’Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise.

contact@destination-pierrefonds.fr +33 3 44 42 81 44

Partez avec Christian, guide et formateur de bain de forêt.

“Fréquenter la nature quotidiennement nous apaise et nous soigne.”

Il vous amènera au cours de cette séance à vous reconnecter à vous mêmes, aux autres et à la nature, c’est le triple lien.

Pensez à prévoir vêtements longs, bras et jambes, pour se prémunir des insectes (moustiques et tiques). Prévoir aussi, au cas où un vêtement de pluie au cas et un sac à dos avec de l’eau.

A partir de 16 ans.

Infos et réservations à l’Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise.

Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise

Rethondes

dernière mise à jour : 2022-04-15 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise