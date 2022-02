Bain de forêt « Ouverture des sens » Autre lieu, 27 mars 2022, Genève.

Bain de forêt « Ouverture des sens » Guidé par Timothée Jeannotat Dimanche 27 mars de 14h à 18h Vers Russin (GE) Cheminer dans la nature en ouvrant nos 5 sens pour inviter le sauvage à entrer en nous et s’émerveiller de ses infinies subtilités et nuances. Cette sortie est une invitation à découvrir, vivre, sentir et explorer la nature d’une nouvelle façon. Un temps pour «Etre» plutôt que «Faire», en nature et en toute simplicité, pour prendre soin de soi et se relier au vivant autrement. Un bain de forêt c’est une immersion dans la nature au travers de pratiques et d’exercices sur les sens, des temps de méditations et de partages, mais aussi des activités ludiques et créatives. Le tout dans un environnement naturel, la plupart du temps en forêt. Nous évoluerons à un rythme doux avec peu de distance de marche, ce n’est pas une randonnée. Inspiré du Shinrin Yoku, de l’éco-psychologie, de la permaculture, de la vie sauvage et de mes expériences personnelles je vous guiderai dans cette douce aventure au cœur de la nature. En plus de passer un agréable moment en lien avec la nature, les bains de forêt ont de nombreux bienfaits : – physiques (renforcement du système immunitaire et de la mémoire, diminution des risque de cancers, régule la tension artérielle…) – psychologiques et émotionnels (réduction du stress et de l’anxiété, développement de la créativité, amélioration de l’humeur et du bien-être…) – spirituels (re-connexion avec la nature, sentiment de faire partie du Tout…) **Pour qui ?** Accessible à toutes et à tous, sans prérequis, que vous soyez un-e amoureux-amoureuse de la nature ou plutôt citadin-e-s en recherche de nature. Les enfants, accompagné-e-s de leur parents, sont évidement les bienvenues. **Participation libre et en conscience** (fourchette indicative entre 40.- et 80.-) Plus d’infos : [http://www.permabondance.ch/la-participation-consciente/](http://www.permabondance.ch/la-participation-consciente/) Acompte de CHF 20.- par personne pour valider l’inscription. **Inscription** timothee.jeannotat@ik.me Je me réjouis de partager ce beau moment avec vous dans cette belle nature

