Bain de forêt (ou sylvothérapie) semi-nocturne Quimperlé, 15 février 2022, Quimperlé.

Bain de forêt (ou sylvothérapie) semi-nocturne Lieu-dit La Plaine Forêt de Toulfoën, Parking de l’Auberge Quimperlé

2022-02-15 16:00:00 – 2022-02-15 19:00:00 Lieu-dit La Plaine Forêt de Toulfoën, Parking de l’Auberge

Quimperlé Finistère Quimperlé

Vous n’aurez qu’à vous laisser GUIDER par une professionnelle expérimentée dans l’accompagnement des personnes auprès des ARBRES afin de déployer votre vraie nature et de vivre l’apaisement et l’harmonie au quotidien.

Une occasion de nourrir votre cœur plus que votre mental à travers un accompagnement tout en douceur…

Le contenu du bain de forêt est créé intuitivement selon les besoins des participants et la forêt qui nous accueille. L’occasion de goûter la magie du Vivant qui s’exprime avec justesse et fluidité.

Pour en savoir plus suivez ce lien : https://www.elenafernandes.fr/event-details/bain-de-foret-semi-nocturne-renouer-avec-soi

A PARTIR DE 16 ANS.

Le BAIN DE FORET (ou SHINRIN YOKU en japonais), est une pratique ANCESTRALE faisant appel au bon sens qui nous ramène à la NATURE pour mieux nous relier à NOTRE NATURE ! Passer du temps auprès des arbres permet de rééquilibrer l’organisme au niveau MENTAL, ÉMOTIONNEL et PHYSIQUE, ainsi vous pouvez plus facilement VIVRE SEREINEMENT.

Déstressante, apaisante, réconfortante et réharmonisante, la pratique du BAIN DE FORET (ou SYLVOTHERAPIE) n’a pas fini d’étonner par ses vertus sur notre organisme.

Déjà très présente au Japon et aux États-Unis, depuis le début des années 80, cette tendance qui consiste à RENOUER avec la NATURE, et plus particulièrement avec les ARBRES, porte ses fruits en matière de SANTÉ, de MIEUX-ÊTRE et même d’éveil SPIRITUEL.

==> Vous repartirez de cette EXPERIENCE UNIQUE avec :

– La satisfaction d’avoir été et agi selon des critères différents, d’avoir un peu privilégié l’intuition plutôt que la raison.

– une sensation inhabituelle de légèreté, et de joie,

– un apaisement mental et physique

– un sentiment de douceur envers vous-même,

– une sensation de libération des blocages qui empêchaient votre véritable nature de s’exprimer pleinement,

– des connaissances concrètes sur les esprits de la nature, et la capacité de poursuivre les échanges avec eux.

– une énergie restaurée, et une forte envie de passer à l’action afin de concrétiser vos rêves, vos projets tant personnel que professionnel.

– un meilleur ancrage,

– un nouveau regard bienveillant envers vous même, la nature, et les autres,

– des étoiles d’émerveillement dans les yeux,

– des souvenirs touchants d’une expérience surprenante dans un environnement naturel et authentique.

– des outils simples, ludiques et faciles à réutiliser par vous même, pour vous permettre de vivre au présent, de cultiver votre capacité à oser découvrir les clés dont vous avez besoin, et de retrouver l’harmonie et l’équilibre au quotidien.

–> PROGRAMME :

Des « pratiques” simples, ludiques et sensorielles vous permettant d’expérimentez le lâcher prise, de ressentir un apaisement profond en vous, de vivre une reconnexion à la Nature ainsi qu’à votre Nature, et de vous libérez de ce qui vous entrave (peurs, doutes, croyances, etc.), vous seront proposés durant tout le bain de forêt.

– Apprendre à entrer dans la forêt pour accéder à son soutien bienveillant

– Marche lente, et parfois en silence.

– Découvrir les bases de la sylvothérapie ainsi que son origine japonaise.

– Rencontrer les Esprits de la Nature (Fées, Dragons, Lutins, Elfes, Licornes, etc) qui le souhaiteront.

– Développer votre intuition

– Dépasser une – ou plusieurs – de vos peurs, et vous en libérer.

– Améliorer votre confiance en vous et en la vie.

– Accéder à des clés concrètes, parfois initiatiques, pour lever vos blocages et concrétiser vos projets.

– Révéler votre vraie nature au contact de la forêt.

– Expérimenter le lâcher prise en toute sécurité.

– Rencontre avec les arbres : apprendre à les ressentir, à les identifier, à bénéficier de leur aide.

– Guidance individuelle et collective personnalisée.

– Des moments de partages enrichissants au sein d’un groupe bienveillant composé de personnes partageant souvent les mêmes valeurs.

– Des surprises, résultats d’une co-création intuitive et spontanée entre la forêt, les participants et l’accompagnatrice afin que chacun reçoive ce dont il a besoin le Jour J !

Une invitation à revenir vers Soi et à offrir un espace d’expression et de connexion à son cœur pour qu’il puisse guider vos pas !

A prévoir le Jour J :

– Une tenue confortable – chaude notamment – dont une paire de chaussures adaptées à la marche et à la possibilité que la forêt soit boueuse.

– Une serviette ou un plaid pour vous installer confortablement au sol

– De l’eau.

Réservations nécessaires (nombre de places limitées).

Bain de forêt maintenu sous réserve de 6 participants minimum.

Le lieu de rendez-vous précis vous sera communiqué à l’inscription. Il se situe dans un rayon de 2 kilomètres autour du parking de l’Auberge de Toelfoen, 29300 Quimperlé.

Chacun participe sous sa pleine responsabilité.

-> CONDITIONS D’ANNULATION :

– En cas d’annulation de votre part à moins de 3 jours avant la date de l’évènement, votre billet ne vous sera remboursé, au-delà, seul 50% de votre billet vous sera remboursé.

– Si la météo est VRAIMENT TROP pluvieuse, je me réserve le droit d’annuler la sortie, vous serez alors intégralement remboursé sur votre compte ou vous pourrez reporter votre inscription à une date ultérieure.

A NOTER : Une pluie fine est agréable sous la cime des arbres et offre une occasion de se relier à la force de l’élément « eau ».

– Contact :

Eléna Fernandes

06 51 01 09 49

contact.elenafernandes@gmail.com

Site Internet : www.elenafernandes.fr

Chaîne YouTube : Eléna Fernandes – UniTerre

contact.elenafernandes@gmail.com +33 6 51 01 09 49

Lieu-dit La Plaine Forêt de Toulfoën, Parking de l’Auberge Quimperlé

