Neuwiller-lès-Saverne 67330 Neuwiller-lès-Saverne Dans le cadre des animations estivales, l’office du tourisme organise en collaboration avec Manuela Peschmann une sortie « Bain de forêt »

Toucher, sentir, s’émouvoir au contact du vivant: le bain de forêt est une expérience intime et transformante qui va au-delà du simple moment de bien-être en vous reliant aux sources même de l’humanité au cœur de la forêt des Vosges du Nord.

Circuit facile (1-2km), en extérieur accessible à tous (enfants à partir de 10 ans)

La session pourra être reportée en cas de météo défavorable (orage, vents violents, forte pluie).

Rendez-vous parking du sentier du Loosthal à Neuwiller lès Saverne.

