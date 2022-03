Bain de forêt musical Gironde-sur-Dropt Gironde-sur-Dropt Catégories d’évènement: Gironde

Bain de forêt musical Château Tire Pé 1 Lieu-dit Puderan Gironde-sur-Dropt

2022-03-27

EUR 30 30 Immersion sensorielle au milieu des arbres pour répondre aux invitations de la Nature au fil des vibrations musicales.

Organisé par O Jardin des Kamis et l'Atelier Acoustique.

