Bain de forêt musical "Évocations orientalistes" Compiègne

Oise

Bain de forêt musical "Évocations orientalistes" Compiègne

2022-05-07 10:00:00 – 2022-05-07 13:00:00

Les Bains de forêt musicaux, une création du Festival des Forêts ! Festival de musique classique innovant, le festival propose dorénavant toute l'année, au public des particuliers et aux groupes, une expérience inédite de ressourcement alliant musique et forêt. A moins de 100 kilomètres de Paris, dans les magnifiques forêts de Compiègne et de Laigue, le public sera invité à s'immerger dans la nature et à découvrir des expériences sensorielles inédites dans lesquelles la musique jouera un rôle majeur. Ces bains de forêt musicaux conjuguent les bienfaits du contact avec la nature (ils ont lieu dans les bois), avec la musique (un artiste musicien est présent) et avec soi-même (grâce à des exercices de ressourcement issus de la sophrologie, du yoga ou du Qi-gong). Ils prennent la forme d'une immersion de trois heures en forêt, qui suit un protocole précis…

contact@festivaldesforets.fr +33 3 44 40 28 99 https://festivaldesforets.fr/evenement/bain-de-foret-musical-evocations-orientalistes/

