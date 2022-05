Bain de forêt Montmelard, 26 mai 2022, Montmelard.

Bain de forêt Montmelard

2022-05-26 – 2022-12-23

Montmelard Saône-et-Loire Montmelard

Une fusion entre la présence et la marche en forêt.

C’est une marche lente, qui a pour but de redécouvrir le plaisir de la nature, ponctuée d’invitations guidées, en pleine conscience.

Vous êtes amenés à expérimenter l’ environnement proche de la forêt, en portant une attention particulière aux interactions avec vos sens, votre imagination, votre émerveillement.

S’essayer à se relier au moment présent, à nos sens, à la nature et à nous même, dans une grande bienveillance.

Pendant cette journée différents ateliers peuvent être proposés, en fonction du moment, de l’ énergie de chacun et du groupe, de la saison :

-marche consciente et contemplative

-éveil sensoriel

-rencontre avec les arbres, ressentir leur énergie

-ateliers créatifs, récréatifs, méditatifs

-découverte du milieu naturel

Une fusion entre la présence et la marche en forêt.

C’est une marche lente, qui a pour but de redécouvrir le plaisir de la nature, ponctuée d’invitations guidées, en pleine conscience.

Vous êtes amenés à expérimenter l’ environnement proche de la forêt, en portant une attention particulière aux interactions avec vos sens, votre imagination, votre émerveillement.

S’essayer à se relier au moment présent, à nos sens, à la nature et à nous même, dans une grande bienveillance.

Pendant cette journée différents ateliers peuvent être proposés, en fonction du moment, de l’ énergie de chacun et du groupe, de la saison :

-marche consciente et contemplative

-éveil sensoriel

-rencontre avec les arbres, ressentir leur énergie

-ateliers créatifs, récréatifs, méditatifs

-découverte du milieu naturel

Montmelard

dernière mise à jour : 2022-03-31 par