Bain de forêt Messanges, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Messanges.

Bain de forêt 2021-07-14 – 2021-07-14

Messanges Landes

EUR 20 20 Reconnectez-vous à vous-même et à la Nature lors d’un Bain de Forêt. Bénéficiez des bienfaits de la sylvothérapie pour vous revitaliser et vous ressourcer dans le cadre exceptionnel dans la forêt de Messanges parmi les pins, chênes et chênes liège.

Autorisez-vous cette parenthèse hors du temps pour vous relier à votre élan de vie à travers l’énergie de la forêt.

2 heures de balade sensorielle, relaxation guidée, apaisement du mental, marche lente en pleine conscience et en harmonie avec la Nature

Le Bain de forêt est inspiré d’une pratique ancestrale Japonaise, le shinrin yoku, considérée comme une médecine douce en prévention contre les effets de notre mode de vie actuel et en accompagnement des soins classiques.

lieu de RDV : sur la piste la Gravière après le pont à gauche (direction l’Hacienda à Messanges-continuer sur 500 mètres)- coordonnées GPS:43.82865738266074,-1.3776663411909962

Que diriez-vous d’un bain de forêt, pour vous reconnecter à la Nature et votre vraie nature.Pour vous ressourcer et vous revitaliser au cœur de la forêt landaise.Offrez-vous une parenthèse hors du temps pour vous reconnecter à la Nature et à vous-même. Balade sensorielle, relaxation et sylvothérapie

+33 6 71 56 12 44

©Baloon

dernière mise à jour : 2021-06-01 par