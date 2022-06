Bain de forêt Matour, 9 juillet 2022, Matour.

Bain de forêt

10 Pl. de l’Église devant la Mairie Matour Saône-et-Loire

2022-07-09 – 2022-07-09

Matour

Saône-et-Loire

Matour

10 EUR Venez tenter l’aventure du bain de forêt : pratique de santé holistique qui nous vient du Japon : appelée aussi « shinrin yoku « , elle consiste en une marche en forêt sur un sentier facile choisi par le guide.

Les règles d’or du bain de forêt sont : la lenteur et le silence, qui favorisent la connexion à la nature environnante et à soi-même.

La marche est ponctuée d’explorations sensorielles, méditatives ou récréatives (nommées ‘ »invitations ») et de cercles de partage – le tout dans un cadre bienveillant.

Cette balade se déroulera sous la fraicheur des arbres à travers les bois du côté de Matour.

magalimeneghello@gmail.com https://www.laforetquipousse.fr/

Matour

