2022-07-15 10:00:00 – 2022-07-15 12:00:00 Lignières

Cher Se connecter ou se reconnecter à la nature pour un meilleur bien-être avec nos 5 sens à développer! Une initiation à la sylvothérapie avec Evelyne, initiée à l’aromathérapie et à la relaxation.

Prévoir des chaussures fermées et une tenue confortable.

A partir de 10 ans

Petit goûter vers midi, en fin de promenade. Se connecter ou se reconnecter à la nature pour un meilleur bien-être avec nos 5 sens à développer! Evelyne Benentendi

