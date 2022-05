Bain de forêt Léognan, 10 mai 2022, Léognan.

Bain de forêt Château Olivier 175 Avenue de Bordeaux Léognan

2022-05-10 – 2022-05-10 Château Olivier 175 Avenue de Bordeaux

Léognan Gironde Léognan

Pratique originaire du Japon, le Shinrin yoku ou « bain de forêt » est tout un art !

Le temps d’une immersion et d’une marche lente guidée en douceur ponctuée « d’invitations » sensorielles, le bain de forêt offre à chacun une expérience authentique unique et écologique dans le respect de la nature environnante.

Un moment de détente et d’intimité pour se reconnecter à soi et tisser un fil entre le vignoble du Château Olivier, Cru Classé des Graves et sa richesse forestière.

Pratique originaire du Japon, le Shinrin yoku ou « bain de forêt » est tout un art !

Le temps d’une immersion et d’une marche lente guidée en douceur ponctuée « d’invitations » sensorielles, le bain de forêt offre à chacun une expérience authentique unique et écologique dans le respect de la nature environnante.

Un moment de détente et d’intimité pour se reconnecter à soi et tisser un fil entre le vignoble du Château Olivier, Cru Classé des Graves et sa richesse forestière.

+33 5 56 64 73 31

Pratique originaire du Japon, le Shinrin yoku ou « bain de forêt » est tout un art !

Le temps d’une immersion et d’une marche lente guidée en douceur ponctuée « d’invitations » sensorielles, le bain de forêt offre à chacun une expérience authentique unique et écologique dans le respect de la nature environnante.

Un moment de détente et d’intimité pour se reconnecter à soi et tisser un fil entre le vignoble du Château Olivier, Cru Classé des Graves et sa richesse forestière.

michael-krahn-eGD69I3ODC4-unsplash

Château Olivier 175 Avenue de Bordeaux Léognan

dernière mise à jour : 2022-05-09 par OT Montesquieu