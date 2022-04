BAIN DE FORÊT Le Gâvre Le Gâvre Catégories d’évènement: Le Gâvre

Le Gâvre Loire-Atlantique Le Gâvre 15 EUR Vivre un Bain de Forêt est une expérience unique et ressourçante.

Et la Forêt du Gâvre regorge de lieux particulièrement vibrants.

Venez d’abord vous ancrer à la forêt, la ressentir de tous vos sens.

Puis vous apprenez à vous ouvrir à votre présence intime, avec les arbres, dans le silence.

Vincent KARCHE auteur de “Une sylvothérapie à pleine voix” (Favre) vous accompagne doucement en forêt.

Venez vivre cette abondance de vibrations du vivant durant 3 h. Le Gâvre

