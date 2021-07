Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse, Ille-et-Vilaine Bain de forêt – Forêt de Villecartier Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Bazouges-la-Pérouse

Bain de forêt – Forêt de Villecartier
2021-08-22 10:00:00 – 2021-08-22 13:00:00

Respiration, marche consciente et relaxation en forêt. L'Association Jardin Naturel & Bains de Forêts vous propose ce rendez-vous bain de forêt estival, éloge à la lenteur et à la nature. Guidés par Sophie Milbeau, sylvothérapeute, profitez des bénéfices de cette marche lente qui produit un effet apaisant sur le corps et l'esprit. Informations sur le point de rendez-vous sur inscription. Inscription obligatoire

sophiemilbeau.jardin@orange.fr +33 6 47 29 62 79 https://sophiemilbeau.wixsite.com/jardin-naturel

